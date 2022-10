Communiqué "Tous mobilisés mardi 18 octobre pour défendre l’enseignement professionnel"

Communiqué du FSU Réunion : Par N.P - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 10:35

Sacrifier la formation professionnelle sous statut scolaire au profit du tout-apprentissage, c’est en substance ce que projette le gouvernement. Soit un bond en arrière de plusieurs décennies, pour fournir au patronat une main-d’œuvre rapidement « employable » sur des emplois peu qualifiés et mal payés.



A la Réunion, ce projet conduirait à envoyer plus d'un tiers de la jeunesse lycéenne vers des emplois précaires avec une formation low-cost où ces jeunes n'auraient même plus les outils ou la stabilité d'un emploi pour revendiquer quoi que ce soit en terme de conditions de travail ou de salaire.



Ce projet ne doit jamais voir le jour ! Notre jeunesse mérite mieux, notre jeunesse a droit à un avenir au-delà des seules exigences du Medef.



Pour une formation de qualité, pour un destin choisi, la FSU Réunion appelle à relayer la mobilisation nationale par un rassemblement devant le rectorat à partir de 10h.



FSU Réunion, le 15 octobre 2022