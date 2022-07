A la Une .. "Tous les transporteurs vont arrêter de travailler"

Les transporteurs commencent leur mouvement de grogne. Ils réclament une baisse du prix des carburants à La Réunion. Jean-Gaël Rivière, président de la FNTR, explique qu'ils vont arrêter de travailler dans tous les corps de métier et prouver que sans eux, "La Réunion ne fonctionne pas". Par BS - RL - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 09:41

C'est une première démonstration de force de la part des transporteurs. Une dizaine de camions sont installés à la Grande Chaloupe, au niveau de l'entrée du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Les conducteurs de camions qui transportent les enrobés qui servent à finir le viaduc ne livrent pas, les travaux sont donc à l'arrêt.



Jean-Gaël Rivière est le président de la Fédération nationale des transporteurs à La Réunion (FNTR). Il explique que les syndicats souhaitent une réévaluation du prix des carburants : "Les transporteurs ne sont plus d'accord de travailler sur le chantier de la NRL pour le tarif décidé parce que le prix du carburant a augmenté trop rapidement."



"On demande à la Région de nous recevoir et de mettre tous les acteurs économiques autour de la table parce qu'on ne peut plus travailler ainsi. Il faut que la Région enlève ses taxes sur le carburant pour qu'on puisse travailler normalement. Et cela servira aussi aux Réunionnais", assure-t-il.



Pas de blocage, mais l'arrêt du travail



Jean-Gaël Rivière explique que les transporteurs ne prendront pas en otage les Réunionnais sur les routes. Le président du syndicat FNTR présente la stratégie qu'ils vont employer : "Dans les jours à venir, on va arrêter travailler dans tous les corps de métier du transport. Sans boucher, sans faire de grève, on va prouver à l'Etat et aux instituts que sans les transporteurs, La Réunion ne fonctionne pas."