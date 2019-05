Tous les syndicats de la fonction publique appellent à la grève ce jeudi

Fait assez rare pour être souligné, tous les syndicats de la fonction publique appellent d'une même voix à la grève.



Fermement opposée au projet de loi de transformation de la fonction publique, l'intersyndicale (CFDT/ CFTC / CFE-CGC / CGTR / FO/ FSU / UNSA / Solidaires / SAIPR) appelle à manifester ce jeudi, dans le nord et dans le sud.



À Saint-Denis, le cortège partira à 9 heures du Jardin de l'Etat et se dirigera vers la préfecture, où un sit-in est prévu. Le défilé de Saint-Pierre débutera à la même heure de la rue Archambaud pour aller vers les jardins de la plage.



Dans le viseur, les suppressions de postes, la dégradation des conditions de travail et l'affaiblissement des droits et garanties. Sont par ailleurs réclamés l'application des CIMM pour permettre aux fonctionnaires réunionnais de rentrer sur leur l'île plus rapidement, l'abandon de l'importante réduction des congés bonifiés et un plan de rattrapage des postes.



A noter que si ces rassemblements font écho à un mouvement national, ils tombent en période de vacances scolaires à La Réunion.