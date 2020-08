Tous les sports interdits à Saint-Denis ?

La Maire de Saint-Denis , Ericka Bareigts, ce vendredi 21 Août,entourée de responsables de clubs sportifs de la ville et des ligues, nous a gratifiés de deux arrêtés municipaux : fermeture de tous les équipements sportifs dionysiens, et interdiction de tout rassemblement au delà de plus de dix personnes, pour cause de COVID.



Jusque là, tout va bien.



Cependant , je m'étonne de la non réactivité des responsables de certaines disciplines.



Certes, si certains sports collectifs (foot, rugby, hand, basket,) sont à proscrire pour cause de promiscuité , le volley ne me semble pas concerné .



Je puis comprendre aussi que les sports de contact, tels la boxe, les arts martiaux et autres, soient aussi proscrits pour raison sanitaire.



Mais quid de sports individuels où considérés comme tels ?



je cite : la natation, le plongeon, l'athlétisme, le tennis en simple , mais aussi en double ,le tennis de table, la pelote basque, le cyclisme sur piste,, le golf, l'escrime, le tir à l'arc, et j'en oublie !



Si je rue dans les brancards, c'est parce que les sports individuels cités peuvent se pratiquer. Tout est une question d'encadrement et de vestiaires facilement gérables.. !