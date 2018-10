<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Tous les repas jusqu’aux fêtes de Noël présentés La deuxième commission des menus s’est déroulée ce mercredi 3 octobre 2018 en salle du conseil municipal de Saint-Paul. Directeur du pôle épanouissement Citoyen, direction du service restauration scolaire et nutrition, parents d’élèves, directeurs d’établissements, représentants du Comité Technique Qualité (CTQ), chefs de secteur et personnel de la restauration scolaire de 29 écoles saint-pauloises étaient conviés à la présentation des repas qui seront servis jusqu’en décembre. L’occasion d’expliquer au public les efforts effectués par la municipalité pour améliorer la qualité des menus.

Le rôle de la commission des menus -dont la première s’est tenue le 7 mars dernier- s’inscrit dans une volonté de mieux communiquer auprès des parents d’élèves sur les repas proposés par la direction de la restauration scolaire et nutrition. Ainsi, Directeur du pôle épanouissement citoyen, direction du service restauration scolaire et nutrition, diététicienne, parents d’élèves, directeurs d’établissements, représentants du CTQ, chefs de secteur et personnel de la restauration scolaire ont validé les menus qui seront servis à la cantine dans les 67 écoles publiques et privées de la commune pour la période qui s’étend du 1er octobre au 21 décembre (sous réserve d’éventuelles modifications selon l’approvisionnement).



Ont été soulevées comme problématiques, entre autres, le gaspillage alimentaire, l’aspect visuel des repas, la gestion des PAI (Protocole d’accueil individualisé) et, entre autres, la qualité et la traçabilité des produits. « La traçabilité nous l’avons, nous essayons également, autant que faire se peut, de proposer des produits locaux de qualité. À l’heure actuelle, 60 % des produits frais que nous servons sont issus de l’agriculture raisonnée », précise Sandrine Fontaine, directrice de la restauration scolaire et nutrition de Saint-Paul.



Une trentaine de menus ont été présentés ce mercredi au public présent. L’occasion de découvrir les mets que nos chères petites têtes brunes pourront déguster pour le repas de Noël le 13 décembre prochain (amuse-bouche salés, salade verte et dés d’emmental, rôti de dinde farci aux marrons et aux raisins, haricots verts sautés à l’ail, pommes de terre rissolées, bûchette au chocolat) ainsi que le 20 décembre à l’occasion de la Fèt Kaf (achard chouchou, dés d’emmental, riz chauffé, rougail tomates, gâteau songe).



La prochaine commission devrait se dérouler au mois de décembre. Les écoles conviées sont Eucalyptus, Bras Canot, Jean-Monnet, Ste Bernadette, Louise-Payet, Maternelle centre, Eugène-Dayot Laperriere, Villèle, Blanche-Pierson, Petite France, LHHD, La Saline-les-Bains, Sans Souci, Combavas, Villèle maternelle, Balance maternelle, 3 Bassins, Anne-Mousse, Bougainvilliers, Caramboles, Palmiste, Maternelle Étang, Adèle-Ferrand, Aliette-Hortense, et Hangar maternelle.

Au terme de cette année, tous les représentants de parents des 67 écoles auront été conviés à une commission de menus.



Des actions de sensibilisation pilotées par la ville de Saint-Paul



Parce qu’il est essentiel de sensibiliser les plus jeunes de manière ludique sur la nutrition, ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire, la ville de Saint-Paul à travers ses différents services dont la Direction de la restauration scolaire et nutrition et le service santé associent leurs efforts pour que chaque repas pris à la cantine conjuguent à la fois goût, plaisir, qualité et apport nutritionnel équilibré.



Des repas qui doivent répondre au GEMRCN (Le Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition), ce dernier s’appuyant sur le Programme National Nutrition Santé (PNNS).



Plusieurs actions ont donc été mises en place cette année et d’autres le seront prochainement dans le but de sensibiliser les marmailles sur l’alimentation.



En avril dernier, les mascottes Nutrition Santé ont été présentées aux jeunes convives. Les messages de Manguy, Tonton Mangouste, Pita, Grenadine et Carambole ont été déclinés sous la forme de goodies et distribués dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles : 3 800 cahiers de texte (CM1-CM2), 7 500 bandes dessinées (CE1/CE2/CM1/CM2), 5 400 autocollants (PS/MS/GS) et 5 400 règles lenticulaires (CP/CE1/CE2).



Ces mascottes, imaginées par les enfants de l’école primaire Blanche-Pierson, prônent les bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée. Par ailleurs, 25 écoles situées dans les quartiers de la politique de la commune bénéficient de séances d’éveil sensoriel grâce aux ateliers du goût.



Les efforts ne s’arrêtent pas là. Seule commune de l’île à s’être dotée d’une diététicienne, la ville de Saint-Paul s’apprête à proposer au personnel de la restauration scolaire, une formation sur la communication bienveillante prochainement.

Les écoles conviées pour cette deuxième commission des menus :



