Tous les marchés forains reprennent leur activité Tous les marchés forains, organisés dans plusieurs quartiers de la ville de Saint-Paul, reprennent leurs activités aux jours et aux horaires habituels. Celui du front de mer de Saint-Paul se déroulera ce vendredi 15 et ce samedi 16 mai 2020.





Retrouvez-ci dessous les horaires et les jours des marchés forains ou en cliquant



Marché du front mer

Tous les vendredis de 8 à 17 heures et les samedis de 8 à 12 heures.



Marché de Plateau Caillou

Tous les mercredis de 12h30 à 18h30



Marchés de l’Éperon, La Saline, Saint-Gilles-les-Bains

Tous les mercredis de 7 à 12 heures



Marché du Mail de Rodrigues

Tous les dimanches de 7 à 13h30



Marché de Fleurimont La Balance

Tous les jeudis de 7 à 12 heures



Respect des consignes de sécurité

Les forains doivent se mettre devant les étals pour servir eux-mêmes dans les conditions de distance et de sécurité requises vis-à-vis de leur clientèle.



Un sens de circulation unique est matérialisé. Une distance d’un mètre au minimum entre chaque client doit être respectée dans le couloir d’attente menant à l’entrée du marché forain.



Les clients sont invités à se laver systématiquement les mains à proximité immédiate du marché, tant au niveau de l’entrée que de la sortie.



