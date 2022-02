A la Une . Tous les gérants de stations-service feront bloc vendredi lors d'une importante réunion

​Le statu quo prévaut à l’issue de la réunion entre le syndicat des gérants de stations-service et ceux du groupe Total ce matin. Une réunion du syndicat dans deux jours pourrait, au contraire, donner lieu à une réponse forte de tous les gérants, ceux de Total compris. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 16:23

La Réunion sous tension autour de la question du prix du carburant, un feuilleton qui réapparaît très souvent.



Le syndicat réunionnais des exploitants de stations-service invite ses adhérents et non-adhérents à une grande réunion ce vendredi soir. Le lieu sera communiqué aux participants ce jeudi mais selon certains invités que nous avons pu joindre, cette réunion devrait déboucher sur de grandes manœuvres pour marquer la solidarité de la profession. Ce sera l’occasion pour les gérants, quelle que soit leur enseigne, de réaffirmer le modèle réunionnais de distribution.



Le SRESS maintient en effet sa défense du modèle économique réunionnais qui fait exister dans ses 170 stations pas moins de 1700 emplois de pompistes.



Mais voilà que la décision prise en haut-lieu par le géant Total vient se confronter à une configuration spécifique chez nous.



"Total a réalisé 15 milliards de bénéfices l’an dernier et souhaitait faire bénéficier son réseau de distributeurs de 10 centimes sur les prix à la pompe et jusqu’au mois de mai", expliquent des gérants de station. "Ils ont fait ce geste dans le monde entier. C’était surtout pour éviter de payer des impôts", tempèrent-ils le motif réel de ce cadeau.



Réaffirmer le modèle réunionnais



Peu importe la raison, à La Réunion, où les prix sont administrés par la préfecture, la ristourne de Total est mal perçue par les exploitants de stations. Une première qui inquiète les gérants membres du SRESS mais aussi ceux qui ne sont pas syndiqués. Quant à ceux sous enseigne Total, ils étaient pris entre le marteau et l’enclume. Bien que symboliques, ces 10 centimes de ristourne au litre sur seulement trois mois sont considérés comme une brèche qui pourrait "amener à libéraliser les prix", craignent ces gérants.



"Nous avons été invités vendredi soir pour une réunion de tous les gérants, et ceux de Total compris. On va sûrement signer un document commun qui réaffirme que nous sommes tous d’accord pour préserver le modèle actuel dans nos stations", ajoutent-t-ils.



À l'issue de cette réunion, les gérants vont-ils décider d'une action après avoir empêché en début de semaine les jets remplis de carburant de réapprovisionner les stations Total ? Réponse dans 48 heures.





Publicité Publicité