Tous les établissements scolaires fermés ce mardi

Le rectorat informe les familles et les personnels que l'ensemble des écoles et des établissements scolaires (collèges et lycées) publics et privés sous contrat, seront fermés le mardi 20 novembre 2018.



Les services académiques seront également exceptionnellement fermés pendant la journée du 20 novembre 2018, mais les personnels d'astreinte et la cellule de crise académique restent mobilisés.



Des informations complémentaires seront communiquées en fonction de l'évolution de la situation.