Tous ces virus qui touchent les Réunionnais

Selon les données de Santé publique France sur le Covid-19 et les autres virus respiratoires à La Réunion, différentes maladies épidémiologiques sont en hausse sur le territoire à la 51ème semaine de l’année 2021. Par Maëva Huart - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 16:44

Les pathologies varient selon l’âge et sont plus ou moins virulentes. Du côté du coronavirus, le variant Delta reste majoritaire même si Omicron gagne du terrain depuis le 29 novembre.



Pré-épidémie de bronchiolite chez les bébés



Durant la semaine du 20 au 26 décembre, il y a eu une hausse des passages aux urgences des enfants de moins de 2 ans pour bronchiolites.



Sur le total des admissions en urgence, deux patients sur dix étaient victimes d’une bronchiolite, contre un sur dix la semaine précédente. Santé publique France conclut alors que La Réunion repasse en phase pré-épidémique.



La grippe pour les moins de 15 ans



Pour ce qui est des passages aux urgences pour état grippal, 43 cas ont été recensés, contre 28 durant la semaine du 13 au 20 décembre. La grippe concerne essentiellement les enfants de moins de 15 ans, avec quatre hospitalisations durant la semaine du 20 au 26 décembre.



Il y a eu cinq cas positifs de grippe sous-type A (H3N2) depuis début décembre . D’après la surveillance virologique hospitalière, 42 prélèvements positifs pour la grippe ont été identifiés depuis début décembre (versus 32 en en novembre).



Dans un contexte d’intensification de l’épidémie de Covid-19 et avec l'augmentation des indicateurs de syndromes grippaux (conjuguée à un début d’impact sanitaire avec une hausse des hospitalisations), La Réunion passe en épidémie de grippe.



Le Covid touche principalement les plus de 45 ans



Le taux d’incidence à la 51ème semaine de 2021 était de 617 pour 100 000 habitants. Il était plus haut que la semaine précédente mais le taux de dépistage était plus bas. La circulation virale était importante, principalement pour les 45-65 ans et 65-75 ans.



Le 28 décembre 2021, 160 patients atteints du Covid-19 ont été hospitalisés, contre 113 au 22 décembre.



Cette période, corrélée à la période de fêtes de fin d’années et de vacances, peut expliquer cette baisse des tests épidémiologiques.