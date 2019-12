Tous avec Liam: "Les aides existent mais ne suffisent pas"

Un chirurgien nantais devait venir pratiquer la lourde opération et opérer également huit autres enfants, mais finalement c’est à la famille de se déplacer au Pays de la Loire. Le rendez-vous avec l’anesthésiste est prévu pour le 6 janvier prochain et l’opération 10 jours plus tard. "Et rien n’est fait à cette heure. Nous ne savons pas quand nous allons partir, où nous serons logés, si le billet du papa sera pris en charge… ", déplore Aurélie. Le couple, parent de 4 enfants, se sent livré à lui même. Difficile de se préparer à affronter cette nouvelle épreuve quand les informations manquent, ajoute Lindo, le père.Après l’opération suivront également trois mois minimum de rééducation. Seule, loin de ses proches, Aurélie aura dû mal à tenir. Lindo et Maé, le frère jumeau de Liam, sont indispensables à sa guérison . L’association Ptit Coeur organise ainsi le 15 décembre prochain un événement sur le front de mer de St-Paul. "Aujourd’hui la solidarité, morale et pas que financière, c’est tout ce que nous avons. Les aides existent mais ne suffisent pas. Il faut se battre et se justifier pour les avoir". Une cagnotte a également été créée Plus largement Lindo veut témoigner du regard peu complaisant et du manque de compréhension face au handicap. Salarié dans une grand surface de St-Pierre, Lindo est aujourd’hui en arrêt maladie. Muté du Port à St-Pierre, l’homme a cédé sous la pression de sa hiérarchie. "Je subissais beaucoup de réflexion sur mes absences pourtant justifiées quand j’accompagnais Liam à l’hôpital des enfants à St-Denis pour ses injections". Des jours de congés posés mais pourtant non payés. "Nous devons nous battre sans cesse pour faire valoir nos droits". Aurélie a, elle, arrêté de travailler pour s’occuper pleinement de Liam. Aujourd’hui, elle est maman, aidante, infirmière, kinésithérapeute… "On a toutes les casquettes, on n'a pas le choix", plaisante-t-elle. Face au handicap, c’est surtout sa tenue de guerrière qu’elle doit revêtir. "Tous les jours, on se lève, on brandit notre bouclier, nos armes et on avance".