Communiqué "Tous au compost 2022" : Un événement pour sensibiliser à la réduction des biodéchets

Réseau Compost Citoyen La Réunion organise la deuxième édition de "Tous au compost". Un événement qui vise notamment à sensibiliser à la réduction des biodéchets et au tri à la source d’ici fin 2023. Par N.P - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 11:16

Le communiqué :



Le Réseau Compost Citoyen La Réunion a l’immense plaisir de vous inviter à la seconde édition de « Tous au compost » à La Réunion !



Cet évènement se déroulera, du 26/03 au 10/04, sur l’ensemble du territoire des 5 EPCI en collaboration avec les communes, associations, entreprises et autres acteurs du biodéchet du territoire pour mettre en avant le compostage comme solution de valorisation des déchets organiques sur notre île !



Actuellement 100% des déchets alimentaires des ménages sont envoyés à la décharge pour y être enfouis.

Sachant que 38% c’est la part des déchets organiques des ménages ,

Nous pensons que cette situation n’est plus acceptable et qu’il est nécessaire de valoriser ces biodéchets, véritables ressources pour notre sol et notre agriculture !



TOUS AU COMPOST poursuit 3 objectifs : Sensibiliser à la réduction des biodéchets et au tri à la source d’ici fin 2023, comme imposé par la loi anti-gaspillage et économie circulaire Encourager et apprendre la pratique du compostage et la gestion de proximité des biodéchets pour un retour au sol Instaurer des moments conviviaux entre voisins, en bas des immeubles ou dans les jardins partagés, ou en dématérialisé…

Aujourd’hui, nous comptons déjà plus 22 évènements prévus sur toute l’île :

Des animations, des formations, des conférences, des témoignages, des ateliers…





Plus d’infos sur le Réseau Compost Citoyen La Réunion (autorisation de récupérer les photos publiées pour les besoins d’illustration) https://lareunion.reseaucompost.fr/

https://www.facebook.com/rccreunion

https://www.linkedin.com/company/71490182/admin/

Notre vision 2022-2023 : https://issuu.com/rccreunion/docs/20220118_note_de_synthese

Notre bilan 2021 : https://issuu.com/rccreunion/docs/r_seau_compost_citoyen_r_union_2021

Site web de l’opération Tous au compost :

www.tousaucompost.fr

https://www.facebook.com/events/1079152992667797



D’avance merci de relayer notre opération via vos réseaux respectifs, et de donner un coup de projecteur à cette initiative locale !

