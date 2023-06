Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Tous au Grand Boucan à Saint-Paul le dimanche 25 juin



Porté par la Compagnie Pôle Sud en partenariat avec la Commune de Saint-Paul, le thème de cette année est “Extravagance”, un véritable hommage à la créativité débordante et à la passion qui animent les Réunionnais. Préparez-vous à être ébloui par cette immense célébration culturelle qui mettra La Réunion sous les projecteurs de la joie et de la fête !

N'oubliez pas de revêtir vos plus beaux déguisements, car lors du Grand Boucan, l'imagination est reine ! Venez participer à cette aventure unique et laissez-vous emporter par l'effervescence contagieuse qui règne lors de cet événement hors du commun. La fête vous attend, venez vivre des moments inoubliables et propagez la bonne humeur à travers toute l'île ! Préparez-vous à vivre un événement inoubliable! Le légendaire Grand Boucan se déroule à Saint-Paul et promet de vous en mettre plein les yeux ! Célébrant son 25e anniversaire en 2023, cette édition exceptionnelle se déroulera sur le front de mer de notre magnifique Commune de Saint-Paul, Ville d'Art et d'Histoire.





