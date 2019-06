Tous au Grand Boucan !

Le plus grand carnaval de La Réunion revient ce dimanche 23 juin 2019 à Saint-Gilles-les-Bains ! Un rendez-vous à ne pas rater : vingt-troisième édition oblige pour cet incontournable qui rassemblera plus de 10 000 personnes.



Ce Grand Boucan version 2019 commencera à 14 heures ce dimanche 23 juin. Cette manifestation très attendue sera placée sous le thème des mythes et des légendes 2.0. Avec comme partenaire principal la ville de Saint-Paul, l’événement promet un défilé de chars haut en couleurs. Sans oublier les animations.



Le Roi Dodo brûlera, lui, sur la plage des Brisants. Suivront un magnifique feu d’artifice puis la partie musicale avec les concerts en milieu de soirée.



L’Avenue du Général-de-Gaulle fermera à la circulation ce dimanche 23 juin de 12 heures à minuit afin de veiller au bon déroulement de la manifestation. Fermeture aussi pour le Chemin Summer de 8 heures à minuit.



La présentation de ce grand rendez-vous se déroulait ce mercredi 19 juin à Saint-Gilles-les-Bains. Et ce en présence du premier adjoint à Saint-Paul, Yoland Velleyen, délégué notamment à la culture, de la présidente de la compagnie pôle Sud, organisatrice du Grand Boucan, Anne Savet, et du président de l’association des commerçants de Saint-Gilles-les-Bains, Paul Caro.



Voilà, maintenant vous savez tout ! Cette année encore, on compte sur vous et on vous attend nombreux pour l’incontournable carnaval de la l’île !