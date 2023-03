Tous à l’Open des Brisants !

Les passionnés et les meilleurs sportifs du monde de la discipline, joueurs et joueuses confondus, vont s’affronter pour décrocher le titre dans les différentes catégories. Parmi elles, nos deux réunionnaises championnes de France Lisa JAMAIS, et Mohena PAYET qui tenteront d’aller le plus loin possible dans la compétition devant leur famille, amis et le public réunionnais. Tandis que l’Italien Michele CAPPELLETTI et l’Espagnol Antomi RAMOS, grands favoris de cette compétition tenteront une nouvelle fois de remporter le titre. Vous pourrez suivre tous les résultats de plus de 800 matches lors des 7 tournois sur la plage des Brisants.



La manifestation est gratuite et ouverte. Les matchs seront également diffusés sur deux écrans géants outdoor et en streaming live sur la chaîne YouTube de l’association organisatrice (Bourbon Brisants Beachtennis 3B) et sur la chaîne brésilienne PLAY BT. Pour rappel, l’ Open des Brisants fait partie de l’un des tournois du Grand Chelem mondial organisé à Saint-Paul, Ville active et sportive et Terre de Jeux 2024.