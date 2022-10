Courrier des lecteurs Tous-Saints ou Tous-Halloween !

Par MAnick - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 16:51



Pour les chrétiens, la fête de "Tous les, saints", nous renouvelle dans notre foi et notre espérance. Tous, nous sommes appelés à la sainteté par notre baptême. L'appel à la sainteté paraît-il pour beaucoup d'entre nous irréalisable ? Parlons-en de la sainteté, si ce n'est que bonté, paix, joie, justice, fidélité, confiance et accueil en la Parole de Dieu. Notre Pape, le Saint Jean Paul II, en beatifiant et canonisant un nombre de personnes, des figures différentes : Mère Térésa, Padre Pio, Maximilien Kolbe, ce sont des témoins de l'amour de Dieu et qu'ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain.

En cette fête lumineuse, regardons le ciel, mais n'oublions pas de regarder la terre aussi. N'oublions pas ceux qu'on a aimés. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis physiquement qu' on ne pense plus à eux. Invisibles à nos yeux mais visibles dans nos cœurs. Ne nous trompons pas de fête : Halloween, une fête sans espérance. Tous-Saint, une fête joyeuse, la lumière y est privilégiée aux ténèbres et l'espérance prime sur l'angoisse et la mort. Que la consolation l'emporte sur la tristesse. Que le pardon l'emporte sur le rejet de l'autre. Puissions-nous, en cette fête de "Tous les saints" nous élever, rechercher les sommets de la foi que les saints et saintes ont atteints. Toi qui lis cet article, sans masque et sans grimace, chasse la peur, ose inventer un autre monde, reçois ta part du vrai bonheur. Et ce bonheur-là, rayonne-le ! A visage découvert !

Bientôt Noël, n'est ce pas, il y a des jeux plus sains à proposer à vos enfants que de leur montrer qu'il est normal de jouer avec le Mal, qu'il est amusant et rigolos des jeter "des sortilèges : un bonbon ou un sort ? Aidez vos enfants ! Que tu sois beau comme un saint et non laid comme un monstre. Rappelle-toi que tu es appelé à devenir saint !

Bonne fête de tous les saints ! Que la douceur l'emporte sur la violence. La fête de la Toussaint n'a rien à voir avec un Halloween à la française mélangeant dans une soupe à la grimace citrouilles, chauve-souris, squelettes ressemblant à un pantin désarticulé et toiles d'araignées ! Nos joies, nos peines, nos souvenirs, nos deuils , nos amours, nos travaux, nos temps de fête, tout y passe du 1er janvier au 31 décembre ! Tout est bon pour faire un peu d'argents. Même la peur est passée à la trappe. Eh oui, Halloween, cette invention ! Les enfants "s'amusent" à faire peur aux autres et à eux-mêmes. Avec Halloween, les mauvais esprits sortent de terre. Les défunts, les fantômes reviennent à la maison pour nous faire peur et nous menacer de la mort. Décrispons-nous face à un humour pas toujours "très catholique"! Nous savons que les esprits mauvais sont en l'homme et pas ailleurs. Ne donnez pas satisfaction au diable et à ses partisans qui jouissent de votre ignorance ! Piétinez Halloween et déjouez les ruses du Malin ! Le 31 octobre, c'est Halloween ! Le bal de l'horreur et du plaisir : enfants comme adultes craquent tous pour cette vaste fête où tous les excès sont permis. Comment pouvez vous célébrer le côté sombre de l'existence humaine ? Le 1er novembre, l' Église honore et fête "Tous-Saints", connus ou inconnus. C'est une une fête joyeuse, une journée "Portes Ouvertes". Le 2 novembre, nous commémorons les défunts. Que ce soit dans les magasins, dans les revues, dans les dessins animés, les films représentants les horreurs de la vie sous des formes macabres cette fête du négatif est de retour. Halloween ! Des enfants déguisés en fantôme, vampire, diable, de les habiller comme des démons,ces costumes à l'effigie du mal glorifient l' Enfer. Quelle horreur, quelle société, où va-t-on ? , entendons-nous dire. Notre société a les moyens de tout commercialiser, et cela semble aujourd'hui une évidence.