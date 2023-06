Tous Dionysiens apporte son soutien aux forces de l'ordre

Le communiqué :



J’apporte tout mon soutien aux forces de l’ordre et je salue le sang-froid des policiers qui ont permis qu’il n’y ait pas d’autres personnes blessées.



Le sentiment d’impunité totale pousse les délinquants à la surenchère et aux actes de plus en plus sanglants. Si des individus s'attaquent à ceux qui doivent nous protéger, nous citoyens, sommes encore plus vulnérable face aux agressions.



Pour rappel, la prostitution, le trafic de drogue, les cambriolages et agressions physiques sont légion et prolifèrent depuis plusieurs années à Saint-Denis.



Dans cette situation, il est impensable de constamment réduire les effectifs (-9 % sur la période 2014-2019). Pour rappel et selon les chiffres du ministère de l'intérieur, nous avons moins de 40 policiers municipaux sur la commune pour plus de 150.000 habitants.



Farid Mangrolia

Tous Dionysiens