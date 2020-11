A la Une .. Tous Anti Covid: 1600 cas déclarés par jour

Le Gouvernement continue le développement de l'application Tous Anti Covid qui doit devenir un outil de prévention dans la lutte contre le Coronavirus. Le nombre d'utilisateurs est d'ailleurs à la hausse depuis fin octobre. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 16:29 | Lu 311 fois

L'application Stop Covid a changé de nom et a évolué depuis le premier confinement. Tous Anti Covid connaît un second souffle d'autant plus que le Gouvernement l'a remise au coeur de sa communication dans la lutte contre le Coronavirus.



Cette nouvelle version de l'application d'alerte compte au minimum 150.000 utilisateurs dans toute la France chaque jour et jusqu'à 560.000 en 24 heures.



1600 déclarations de contaminations par jour



L'Etat divulgue périodiquement les statistiques d'utilisation de Tous Anti Covid. Sur la semaine du 2 au 8 novembre, l'application cumule 1 million d'utilisateurs quotidiens, pour une moyenne de 150.000 sur 24 heures.



On dénombre sur cette période 11.000 utilisateurs qui se sont déclarés comme Covid+, soit environ 1570 cas signalés chaque jour.



Et suite à la communication de ces informations, 40.000 usagers ont reçu des notifications pour leur indiquer qu'ils avaient peut-être été en contact avec un cas de Coronavirus, soit 5.700 messages envoyés quotidiennement.



Peu de cas en France déclarés sur l'application



Du 2 au 8 novembre dernier, 2248 personnes se sont déclarées comme Covid+ le 3 novembre, le plus grand nombre en 24 heures sur cette période. Cela représentait ce jour-là environ 6% de l'ensemble des cas déclarés en France.



Comment ça marche ?



L'application utilise le signal Bluetooth d’un téléphone pour détecter un smartphone à proximité et ainsi établir de manière anonyme que plusieurs personnes se sont croisées. L’application prend en compte les contacts à moins d’un mètre pendant au moins 15 minutes. Les autres utilisateurs avec qui la personne malade est restée en contact prolongé durant sa période de contagiosité sont ainsi averties par une notification. La période de contagiosité débute à partir des 48h précédent la date de début des symptômes ou sept jours avant son test positif si la personne est asymptomatique.





