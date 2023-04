Tours : Un père suspecté d’avoir mortellement poignardé sa fille

Les forces de l’ordre et les secours sont intervenus mardi soir et n’ont pu que constater le décès. La scène de crime a été décrite comme choquante. Une jeune femme de 22 ans a été retrouvée dans une mare de sang. Selon les premiers éléments, la victime a été frappée à 14 reprises sur l’ensemble du corps, indique la presse national.



Un homme a été interpellé. Les policiers auraient utilisé un pistolet à impulsion électrique pour immobiliser le père de la victime, âgé de 45 ans. Ce dernier a été placé en garde à vue puis hospitalisé en raison de son état psychique.



Le parquet de Tours, ne souhaitant pas communiquer sur les premiers éléments de l’enquête, confirme le décès de la jeune femme et une garde à vue.