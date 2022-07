Tournois de Carrom à Varsovie : Pierre Dubois remet son titre en jeu !

Les 8, 9 et 10 juillet prochains, Pierre Dubois, champion de France et d’Europe de Carrom remet son titre en jeu lors de la coupe d’Europe ! Si vous participez aux animations “jeux en bois” proposés chaque 1er samedi du mois dans les équipements culturels de la ville, vous avez sûrement dû rencontrer Pierre Dubois, champion de France et d’Europe de Carrom. Prochainement, il s’envolera pour la Pologne afin de disputer la Coupe d’Europe de Carrom. Il s’agit de la 22ème Coupe d’Europe de Carrom. Elle réunira à Varsovie, 99 participants de 10 pays européens. Le premier jour, place au tournoi en team pour les 4 premiers joueurs de chaque pays, tournoi en double pour les autres, et le week-end, place au simple, pour 13 matchs sur 2 jours suivis de la finale pour les 2 premiers au classement. Pierre Dubois défendra son titre de 2017, 2018 et 2019 (il n’y a pas eu de championnats en 2020 et 2021 en raison de la crise Covid). En souhaitant que cette fois encore, Pierre Dubois ramène la coupe à la maison !