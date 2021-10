A la Une . Tournoi national de lutte: La Réunion décroche deux médailles

Les pratiquants de lutte libre, gréco-romaine et féminine, étaient réunis le week-end passé à Besançon. Cinq athlètes représentaient La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 06:41

C’est à Besançon que se sont réunis le week-end passé les pratiquants de lutte libre, gréco-romaine et féminine. La Réunion, qui était représentée par cinq athlètes du Lutte-club Saint-Joseph, décroche deux médailles, une en argent et une en bronze.



En lutte libre, Stéphane Sine décroche une très belle médaille d’argent chez les -65kg. Charles Afa, qui a choisi de concourir dans une catégorie supérieure, les -86kg (-74kg habituellement), réalise une belle performance et décroche le bronze. Pour sa première compétition, David Ste-Marie se classe 7ème chez les séniors en -86kg. Samuel Dijoux, l’entraîneur du club LCSJ, se classe 7ème chez les -74kg.

Pour sa 1ère compétition en senior en gréco-romaine, Mehdi Lebon Gangate, -77kg, ne se classe pas.

Cinq lutteurs réunionnais seront en lice le week-end prochain lors des championnats de France de lutte libre U15, U17 et U20.