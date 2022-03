A la Une . Tournoi des Six Nations : La France bat l'Angleterre et réalise le Grand Chelem

En s’imposant 25 à 13 face à l'Angleterre, la France a remporté le dixième Grand Chelem de son histoire. Par NP - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 07:08





Les Tricolores ont déroulé leur jeu sans vraiment trouver de résistance britannique. L’équipe de France a tenu son avance jusqu’à la dernière minute.



Menée par Fabien Galthié , l'équipe s'offre le dixième Grand Chelem de l'histoire du rugby français donnant de beaux espoirs pour la prochaine Coupe du monde 2023 en France. Le XV de France s'est notamment imposé en réalisant trois essais signés Gaël Fickou d'entrée de jeu.

🏆 𝗜𝗟𝗦 𝗟'𝗢𝗡𝗧 𝗙𝗔𝗜𝗧 ! 🇫🇷

12 ans après leurs aînés, le XV de France remporte le Grand Chelem !!! 👏 #SixNations2022 pic.twitter.com/dkYb5qNNCB

— Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 19, 2022