Tournoi de lancer de hache : haché par les mesures sanitaires, mais hachement bien

Samedi 31 octobre a vu le tout premier tournoi de lancer de hache sur l’île de La Réunion. Une première qui a nécessité une organisation minutieuse afin de respecter les mesures sanitaires. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 1 Novembre 2020 à 16:05 | Lu 384 fois

Les épreuves sportives devant être à huis clos, c’est donc sans spectateurs que s’est tenu le tout premier tournoi de lancer de hache de l’île de La Réunion. Pour cette première, ils étaient 30 à s’être inscrits à cette compétition plus familiale que l’on pourrait penser.



Les règles du jeu sont très simples : viser la cible avec une hache, comme pour les fléchettes. Toutefois, la technique est bien différente et les nombreux participants qui découvraient cette activité s’en sont bien rendu compte. Mais qu’ils aient été adroits ou pas, tous sont ressortis de cette compétition le sourire aux lèvres, heureux d’avoir passé un bon moment.



Du côté des organisateurs, c’est une fois le tournoi terminé que le soulagement s’est fait sentir. Avec la crise sanitaire et les mesures qui en découlent, organiser un tel évènement a relevé du parcours du combattant.



En plus des traditionnels ports du masque et désinfection des mains, d’autres mesures préventives ont été adoptées. L’explication des règles s’est faite dehors afin de ne pas concentrer les personnes à l’intérieur. À chaque tour, ceux qui ne jouaient pas devaient attendre leur tour à l’extérieur, avec la consigne de ne pas se regrouper hors des groupes arrivés ensemble, ce qui a parfaitement été respecté.



Des mesures qui ont malheureusement altéré la convivialité du moment, même si l’ambiance était bonne enfant. Une réussite qui laisse espérer une édition 2021 exceptionnelle où, espérons-le, le souvenir de la Covid sera à afficher sur les cibles afin de la pourfendre.





