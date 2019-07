Tournoi de football à 7 au stade de la Palmeraie

A l’initiative de l’association sportive de la rue Saint-Louis, en partenariat avec la ville de Saint-Paul, la 5ème édition du tournoi de football à 7 aura lieu ce samedi 03 août 2019 de 8 h 00 à 16 h 00 au stade de la Palmeraie.



Comme chaque année, ce tournoi opposera des détenus du Centre de détention du Port des Quartiers Haut et Bas, des jeunes des différents quartiers de Saint-Paul et des institutions qui gravitent autour du judiciaire ( gendarmes, police Nationale, police Municipale, Sapeurs Pompiers…).



« L’objectif de cette manifestation est multiple. En premier lieu elle permet une sensibilisation des jeunes sur les dangers de la prison car bien souvent ces derniers ont une image fantasmée de la détention. Des détenus et des ex-détenus échangeront sous forme d’atelier avec les participants »,explique Jean-Hugues Tossem, président de l’association saint-pauloise.



A cette occasion, un atelier sera également animé par le C.E.V.I.F sur les problématiques des violences intrafamiliales. Par ailleurs, dans le principe du partage et du « Vivre ensemble », des familles sri-lankaises seront conviées à la manifestation. A midi, l’ensemble des participants participera au repas offert par l’association sportive « Rue Saint-Louis ».



* Pour plus de renseignements, contacter Jean Hugues Tossem : 0692 65 32 62