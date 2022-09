Tournoi de doublette à la Saline

Saint-Paul, Ville active et sportive, reçoit la troisième journée qualificative du tournoi de doublette de la zone ouest à la Saline ce samedi 17 septembre 2022. Il s’agit d’une variante de la pétanque. Un moment important pour les 96 joueurs avec la finale prévue le 15 octobre à Petite France. Une compétition pilotée par le club Azur 3 du secteur. Son président, Daniel VAÏTILINGOM, accueille l’Adjoint du Bassin de vie de la Saline, Dominique VIRAMA-COUTAYE, l’Adjoint aux Sports, Patrick LEGROS, et le Conseiller municipal, Guyto BELLON.Les élus du Conseil Municipal viennent soutenir les participant•es à ce moment marqué par le partage et le fair play : des valeurs propres à cette discipline si conviviale. Comme l’illustre leur présence aux côtés des acteurs associatifs ce samedi. La Municipalité soutient activement les 295 associations sportives du territoire.