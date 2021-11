A la Une .. Tournoi de beach-tennis aux Brisants : place aux finales

Est-ce parce que le temps tout au long de ce dimanche était exceptionnel ou parce que de nombreux Français figuraient dans les matches du jour ? Le public du 10ème Open Beach Tennis des Brisants était présent en masse et particulièrement enthousiaste. Il n'a pas ménagé ses applaudissements et ses encouragements pour soutenir les champions français. Par Pierre Marchal - Publié le Lundi 1 Novembre 2021 à 08:55

Si ses vivats et ses cris n'ont pas réussi à conduire le numéro un français, Théo Irigaray, et son partenaire italien à se qualifier pour les demi-finales, ils ont permis à Nicolas Gianotti et son équipier, l'Italien Matia Spotto, de franchir cette étape.

Mais là où le public a fait fort, c'est quand il a soutenu jusqu'à la victoire les jumelles réunionnaises, Mathilde et Marie-Eve Hoareau, qui l'ont emporté sur les championnes en titre, les Italiennes Gasparri et Valentini. Les deux soeurs affronteront la paire hispano-allemande, Fernandez Palos - Biglmaïer. Quant à l'autre paire italienne, Nobile et Cimatti, elle a déjà gagné sa place en finale.

Pour en revenir au tournoi Hommes, Gianotti et Spotto affrontent en demi la paire Ramos-Capaletti ; ceux-ci gagnent leur accession en finale.

les Brésiliens Font et Oliveira face au Russe Burmakin et à l'Italien Giovannini…



Cette quatrième journée s'est déroulée sous un ciel idéal, dans une ambiance survoltée, devant un public enthousiaste venu nombreux. D'autant que grâce au passe sanitaire, tous les spectateurs peuvent assister aux matches sans porter de masque.

Il faut signaler aussi l'accueil réservé par les réseaux sociaux aux images audiovisuelles jugées formidables. Ce qui n'a rien d'étonnant car l'équipe de réalisation ne compte pas moins de cinq professionnels.

Encore une dernière journée comme celle-ci et ce 10ème Tournoi pourra être considéré comme une réussite totale !

Retrouvez les résultats sur : brisants.tr-esolutions.com



Photos Pierre Marchal