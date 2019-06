Tournoi La Mie Câline Basket GO: Deux équipes réunionnaises partent en Vendée

Samedi 8 et dimanche 9 juin, les meilleures équipes U15 masculines et féminines de France sont attendues en Vendée pour les finales de la 22ème édition du tournoi "La Mie Câline Basket GO".



Depuis septembre dernier, plus d’une centaine de tournois qualificatifs ont été organisés dans toute la France. Sous les yeux de Emilie Gomis et Léo Westermann, prestigieux internationaux tricolores qui parraineront l'édition, les 800 joueurs et joueuses finalistes se disputeront le titre parmi trois niveaux de compétition : départemental, régional et Elite.



Labellisé par la Fédération Française de BasketBall et considéré comme la Coupe de France de la catégorie, le tournoi "La Mie Câline Basket GO" accueille pour la première fois cette année une équipe européenne de référence. Illustrant la volonté de l’organisation de franchir un nouveau palier, les U15 du Zalgiris Kaunas (Lituanie) ont accepté l’invitation et seront parmi les favoris dans la catégorie Elite.