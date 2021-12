Au cours du voyage, des ateliers contes / théâtre / écriture et des rencontres …





Les dates de la tournée du Téat Sarèt dans l’Ouest

Mardi 30 novembre – 19h : Lycée agricole de Sans Souci (Saint-Paul)

Vendredi 3 décembre – 19h : Plateau noir du Guillaume (Saint-Paul)

Mardi 7 décembre – 19h : CASE de la Ravine Daniel (Saint-Paul)

Vendredi 10 décembre – 19h : Domaine de Gran Mèr Kal (Trois-Bassins)

Mardi 14 décembre – 19h : Plateau noir Le Plate (Saint-Leu)



Le Téat Sarèt investit également les écoles de Saint-Paul

L’objectif est d’ aller à la rencontre du monde agricole via des ateliers et des spectacles. Ce projet novateur correspond à l’ambition culturelle de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire , qui est notamment d’amener la culture au plus près de la population Saint-Pauloise, en particulier vers les plus jeunes.



Lo zistwar