Tournée dans l'océan Indien: Le pape au Mozambique dès mercredi

Le pape François se rendra au Mozambique du 4 au 6 septembre. Le pays a subi de lourds dégâts lors du passage du cyclone Idai en mars 2019."Dans quelques jours, ma visite dans votre pays commencera et, même si je ne peux pas aller au-delà de la capitale, mon cœur vous rejoint et vous embrasse tous, avec une place spéciale pour ceux qui vivent en difficulté", a-t-il notamment adressé aux habitants par le biais d'une vidéo diffusée sur VaticanNews.Au programme : rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique, mais aussi rencontre interreligieuse avec les jeunes, visite d'une structure de la nonciature aidant les enfants de la rue. Le pape se rendra également à l'hôpital de Zimpeto, avant la célébration d'une grande messe dans le stade.Le samedi 7 septembre, le pape François prendra la direction de Madagascar, avant de rejoindre l'île Maurice le lundi 9 . Le retour en Italie est prévu pour le mardi 10 septembre.