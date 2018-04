Tourné à La Réunion, le film "Larguées" sort au cinéma

Pourtant très différentes, Rose et Alice s'accordent sur le fait qu'il faut remonter le moral à leur mère Françoise, dont le mari vient de la quitter pour une femme plus jeune. Elles décident de l'emmener en vacances à La Réunion pour la sauver et la dépayser. Leurs aventures sont à retrouver dans le film "Larguées", en salle dès ce mercredi en métropole.



Tourné en avril-mai 2017, le second long métrage d'Eloise Lang est à l'affiche un an plus tard. Il a reçu deux récompenses lors du Festival International de Comédie de l’Alpe d’Huez, celui du Prix du Public et celui de la meilleure interprétation féminine pour Camille Cottin. On y retrouve également la mythique actrice Miou Miou dans le rôle de la mère au coeur brisé.



Une comédie qui s'annonce sincère et amusante, le tout dans le décor de notre île. Les spectateurs découvriront notamment les paysages à couper le souffle du Maïdo.