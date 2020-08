Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Tournage d’un film : informations aux riverains





La circulation sera interrompue par intermittence dans la rue Marius-et-Ary-Leblond, portion comprise entre la rue Suffren et la Place Général-de-Gaulle entre 8h30 et 17h30. Les interruptions n’excéderont pas 5 minutes.



Le stationnement sera interdit dans la rue Marius-et-Ary-Leblond, portion comprise entre la rue Suffren et la Place Général-de-Gaulle de 6 heures à 17h30.



Le parking à l’angle des rues Évariste-de-Parny et Suffren et de la place Bachagha Boualem fermera du dimanche 9 août à 18 heures jusqu’au lundi 10 août à 20 heures. Un passage doit être réservé pour les véhicules de secours et de sécurité.



La signalisation et les déviations réglementaires sont mises en place par les services Techniques communaux. La commune prend donc un



D’autres séquences de ce long métrage seront aussi tournés à Boucan Canot. Le pétitionnaire pourra occuper le parking en face de l’ancien hôtel Maharani afin de permettre le stationnement des véhicules techniques, du lundi 10 au vendredi 14 août.



La Ville prend un La Ville de Saint-Paul vous informe que pour les besoins de tournage du film “Le Petit Piaf”, plusieurs portions de rues du centre-ville fermeront à la circulation ce lundi 10 août 2020. Nous vous remercions pour votre compréhension.La circulation sera interrompue par intermittence dans la rue Marius-et-Ary-Leblond, portion comprise entre la rue Suffren et la Place Général-de-Gaulle entre 8h30 et 17h30. Les interruptions n’excéderont pas 5 minutes.Le stationnement sera interdit dans la rue Marius-et-Ary-Leblond, portion comprise entre la rue Suffren et la Place Général-de-Gaulle de 6 heures à 17h30.Le parking à l’angle des rues Évariste-de-Parny et Suffren et de la place Bachagha Boualem fermera du dimanche 9 août à 18 heures jusqu’au lundi 10 août à 20 heures. Un passage doit être réservé pour les véhicules de secours et de sécurité.La signalisation et les déviations réglementaires sont mises en place par les services Techniques communaux. La commune prend donc un arrêté municipal réglementant provisoirement la circulation et le stationnement au centre-ville les 9 et 10 août.D’autres séquences de ce long métrage seront aussi tournés à Boucan Canot. Le pétitionnaire pourra occuper le parking en face de l’ancien hôtel Maharani afin de permettre le stationnement des véhicules techniques, du lundi 10 au vendredi 14 août.La Ville prend un arrêté municipal portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public.





Dans la même rubrique : < > Coupure de courant dans des secteurs de Saint-Paul La Ville de Saint-Paul récompense la footballeuse Élisa Gonthier