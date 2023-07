Courrier des lecteurs Tourmente à l'USSM : Les parents de jeunes licenciés montent au créneau

​L'Union Sportive Sainte-Marie (USSM) traverse une zone de turbulences. La mauvaise gestion présumée par les dirigeants suscite le mécontentement des parents de jeunes licenciés qui n'hésitent plus à exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux. Par Anonyme - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 16:54





Avec l'équipe première ancrée au bas du tableau du championnat de Régionale 1, la situation sportive est déjà préoccupante. Mais c'est au niveau de la gestion du club que les parents de jeunes licenciés montent au créneau. Selon eux, la faute revient à des dirigeants jugés peu expérimentés et déconnectés du monde sportif.



Les déclarations des parents sur les réseaux sociaux sont édifiantes. "C'est pas un président, il s'en fout de nous", s'indigne un parent, faisant écho aux nombreux autres témoignages. D'autres pointent du doigt le manque d'équipements pour les enfants, malgré le paiement des licences qui sont passées de 60 à 80 euros cette année.



"Les tenues n'ont jamais été commandées. C'est pas normal. Éducateurs, certains joueurs non payés, malgré que les subventions ont été versées. Où est passé la subvention versée par la mairie ?", s'interroge un autre parent, outré.



Pour certains, la situation est devenue insupportable au point de pousser leurs enfants à quitter le club. "Mon enfant était très content d'intégrer le club USSM en U10/U11 malheureusement depuis un moment ça ne va plus du tout. Il est même découragé d'y aller", témoigne un parent, ajoutant que son fils va prochainement rejoindre un autre club de Sainte-Marie.



Des accusations graves pèsent sur la gestion du club, allant même jusqu'à des soupçons de détournement de fonds. "Je sais pas si il est possible de déposer une plainte pour ça. Demander un audit, saisir la chambre régionale des comptes car il s'agit là de fonds publics", suggère un parent désemparé.



La situation a atteint un tel niveau de désarroi que l'ancienne gestionnaire de la page Facebook du club a décidé d'utiliser sa position pour alerter la communauté. "J'étais la référente jeunes et je m'occupais de la page Facebook du club jusqu'à avril. J'ai arrêté à cause de cette situation insupportable", témoigne-t-elle. Dans un dernier élan de désespoir, elle a utilisé l'ancienne page du club pour relayer l'appel à l'aide des parents, espérant ainsi sensibiliser un plus grand nombre de personnes à la situation critique du club. C'est un signe fort du malaise qui règne au sein de l'USSM, un appel désespéré pour un changement radical et immédiat.



Il est à noter que le président du club est également un élu de la commune. Une situation qui n'est pas illégale en soi, mais qui soulève de nombreuses questions d'éthique concernant le fonctionnement du club. Les parents commencent à s'interroger : ne serait-il pas temps de déconnecter le football de la politique pour le bien-être des familles de Sainte-Marie ? Cette double casquette du président, à la fois dirigeant de l'USSM et élu local, interroge sur l'indépendance du club et l'intérêt des enfants qui le fréquentent. L'éventuelle confusion des rôles pourrait, selon certains parents, entraver le bon développement sportif de leurs enfants et nuire à l'objectivité de la gestion du club.



Face à cette crise, les parents de jeunes licenciés réclament un changement rapide et radical. "Il faut bouger et agir, le club s'effondre et c'est dommage pour les jeunes", conclut l'un d'eux. L'avenir de l'USSM est aujourd'hui entre les mains des dirigeants du club. Reste à savoir si ces derniers sauront entendre la voix de ces parents déterminés à sauver leur club.



Prochaine étape ? Une pétition demandant la démission du dirigeant visé serait en préparation.