Courrier des lecteurs Touristes qui braconnent et... non, le Faham ne se cultive pas !!

Par Jean Thevenet - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 11:10

Excusez le ton énervé, mais c'est une urgence... même avec le covid ou la guerre en ukraine ou l'essence: ON PILLE LES FORÊTS en profitant d'une absence d'information, dans une ambiance d'abandon, de laisser aller, de "poubelle touristiques". Les lieux ne paraissent pas entretenus, surveillés, il n'y a rien d'indiquer, c'est "le bordel" toute la matinée et du tapage quand passe les aéronefs de tourisme, on ne respecte plus la nature, les plantes et les oiseaux disparaissent, rapidement!!!



C'est pour quand, le reportage choc sur cette question?!! on laisse le pillage se reproduire à chaque vacances, jusque qu'à quand?!



Et on en rajoute...



Que voulez vous quand "c'est le bordel", hélicos et ULM qui se suivent, tapage, ça crie de partout, il y a des merdes par terre, alors puisqu'on est dans une poubelle touristique on ne va pas se gêner? alors on se sert.



[...]



On devrait restaurer une ambiance qui inspire le respect des lieux (restaurer le calme, au moins à partir de 9h changerait la donne), et même en présence de vacarme motorisé et de tapage ne plus laisser entrer sur ces lieux des touristes ignares, non informés qui cueillent les plantes comme si c'était des pâquerettes, à la Roche Merveilleuse, cela se reproduit plusieurs fois par jour, sur 1.2km de sentier voyez l'impact à long terme.



Il est tragique que si peu d'information soit réalisée: ON DEVRAIT, DÉJÀ LE DIRE DANS LES AVIONS, le DIRE DANS TOUS LES GÎTES, et le RAPPELER AVEC DES VRAIES PANCARTES... Sinon, et bien ils ont la conscience tranquille ils n'ont pas appris et peuvent le faire avec la bonne excuse.



Et le même jour j'ai surpris encore des touristes converser du rhum arrangé qu'on leur à servi dans un gîte de CILAOS "AU FAHAM"!!! OUI, ON VEND ENCORE DU FAHAM dans les gîtes À Cilaos même => on pille donc encore et encore le faham dans la nature.. puisque ça ne se cultive pas.



Le problème de la croyance au "ça se cultive" est que du coup... on a la conscience tranquille, puisque "c'est cultivé", alors que pour Le Faham, on se doute bien qu'il devient nécessaire de boycotter... mais si "c'est cultivé"... Et non. c'est juste pas possible que ce soit cultivé.