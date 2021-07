Touriste disparue au volcan : une vingtaine de gendarmes tentent de la localiser

Ce mardi, Brigitte Ligney, 63 ans, était portée disparue alors qu'elle avait entrepris une randonnée au départ de Saint-Philippe en empruntant le GR R2.



Touriste à La Réunion, elle avait été vue pour la dernière fois la veille, lundi 26 juillet, en milieu d'après-midi, sur ce même GR R2, au niveau du Piton de Bert.



Un appel à témoins a été lancé et une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre.



Ce mercredi matin, une vingtaine de gendarmes sont à pied d'œuvre afin de tenter de localiser la randonneuse.



L'hélicoptère du peloton de gendarmerie de haute montagne n'ayant pas pu décoller à cause des conditions météo particulièrement mauvaises, les recherches se font à pied dans le secteur du Piton de Bert.