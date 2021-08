A la Une . Touriste disparue au volcan : Une page Facebook dédiée aux recherches

Ce mercredi, les proches de Brigitte Ligney, disparue depuis 10 jours alors qu'elle randonnait au Piton de Bert, ont ouvert une page Facebook dédiée aux recherches. De nombreux bénévoles proposent déjà leurs services. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 09:59





Samedi 31 juillet, les gendarmes très impliqués depuis le début de la semaine dernière dans les opérations destinées à retrouver Brigitte Ligney, disparue aux alentours du Piton de la Fournaise, annonçaient officiellement la fin des recherches.Le lendemain et jusqu'à ce jour, ce sont les proches qui ont pris le relais, accompagnés de Réunionnais qui les ont aidés à ratisser la zone.Lundi 2 août, l'hélicoptère engagé par la famille au départ de Grand-Coude n'a pas pu aller bien loin à cause du brouillard. Pendant ce temps, des trailers, des guides de montagne professionnels et des agriculteurs ont sillonné la zone du Piton de Bert où la touriste, qui se rendait pour la première fois sur notre île, a disparu. Plusieurs drones ont également été déployés en collaboration avec la brigade de gendarmerie des transports aériens.Dans la nuit de lundi à mardi, deux alpinistes ont bivouaqué dans la ravine Payet afin d'explorer le site dès les premières lueurs. Un dizaine personnes ont fait une battue dans les sentiers du Nez de Tremblet à Basse Vallée jusqu'à Puits Ramon. "Nous avons fait le tour de tous les dômes, passé les tunnels de lave au peigne fin et regardé dans tous les trous", témoigne Marie, la compagne d'un des trois fils de Brigitte Ligney. Sans succès.Ce mercredi, le groupe Facebook "Recherche Brigitte Ligney 974", lancé depuis quelques heures, regroupe déjà de nombreux bénévoles qui proposent leur aide. Des cartes reprenant précisément les lieux déjà explorés sont en ligne. Concernant la limitation de déplacement suite au confinement, certains suggèrent de rajouter une ligne sur l'attestation, "Recherche Brigitte Ligney", et de la cocher.Brigitte Ligney a disparu lundi 26 juillet dernier alors qu'elle était partie en randonnée en binôme avec son compagnon. Tous deux se sont séparés après avoir fait une pause et se sont mutuellement égarés. Ce dernier avait été retrouvé après une nuit sur les sentiers, le mardi 27 au matin.Depuis, malgré les investigations menées en nombre dans le secteur de Basse Vallée et du Piton de Bert , aucune trace de la sexagénaire n'a été retrouvée.