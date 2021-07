Touriste disparue au volcan : Brigitte Ligney reste introuvable

Brigitte Ligney a disparu le lundi 26 juillet dernier alors qu'elle était partie avec son compagnon pour randonner sur le GR R2 au départ de St-Philippe. La sexagénaire ayant pris de l'avance, le couple s'était séparé. C'est le compagnon, qui s'était lui aussi égaré, qui a prévenu les secours non sans avoir procédé à des premières recherches par lui-même. Il a été retrouvé sain et sauf le mardi 27 au matin. La randonneuse a, quant à elle, été vue pour la dernière fois, lundi vers 16h30 . Depuis, malgré le dispositif de recherches important, le déploiement d'un hélicoptère, le pistage par un chien et le renfort de gendarmes du groupe montagne (GMG) sous la houlette du PGHM, aucune nouvelle de celle qui est maire d'une petite commune située dans le Doubs : la Chenalotte. Dépourvu de batterie, son téléphone n'a pas pu être localisé.Ce jeudi, l'hélicoptère n'avait pas pu décoller à cause des conditions météo trop incertaines. Mais plusieurs équipes à pied ont refait le sentier emprunté par les deux touristes. Ils ont élargi leurs recherches au secteur du Tremblet jusqu'à Takamaka ainsi que Foc Foc.Manque de chance, ce vendredi matin, le temps est encore trop mauvais pour permettre à l'hélicoptère de la gendarmerie de se joindre aux recherches qui ont été décuplées aujourd'hui.