Touriste disparue au Volcan : la famille poursuit les recherches

Les opérations de recherches menées par les services de gendarmerie sont officiellement terminées. C'est désormais la famille de Brigitte Ligney qui se mobilise ce lundi pour tenter de retrouver sa trace perdue depuis une semaine. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 11:20





Après six jours de recherches intenses menées par la gendarmerie, c'est désormais



"Nous nous sommes largement impliqués ces derniers jours. Pourtant nos démarches n'ont pas abouti, ce qui nous laisse un sentiment d'échec et beaucoup de tristesse", témoigne le commandant du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) dont les équipes ont été fortement mobilisées. "Le soir-même de la disparition de madame Ligney, un hélicoptère a survolé la zone de nuit, un chien de la brigade cynophile a été engagé sur le chemin du GR R2 où le couple s'est séparé", détaille le lieutenant Stéphane Narbau.



Lundi 26 juillet dernier, Brigitte Ligney et son compagnon étaient partis randonner sur le sentier de Basse Vallée. Ils se sont effectivement séparés, la sexagénaire en tête alors que l'autre s'arrêtait un moment. C'est la dernière fois qu'elle a été vue vers 16h30 par son accompagnateur qui a immédiatement tenté de la localiser avant de se perdre à son tour. Des heures précieuses pendant lesquelles les secours n'avaient pas encore été sollicités. Le compagnon de route de la touriste disparue a été retrouvé le lendemain matin, mardi, vers 9 heures.







Ce lundi matin, un drone de la BGTA (la Brigade de gendarmerie des transports aériens) continue de ratisser la zone du piton de Bert avec des drones d'une société privée dont les services ont été loués par la famille. Pendant ce temps, un hélicoptère survole le rempart et revient toutes les heures à Grand Coude où une partie des proches de Brigitte Ligney, venus de métropole, coordonne les opérations. Ses trois fils, deux compagnons et le conjoint de la touriste sont logés à 40 minutes du volcan dans un gîte mis à disposition par des Réunionnais. "L'hélicoptère revient à chaque fois qu'il a exploré une zone, raconte un des membres. Un groupe de marcheurs explore les sentiers qu'elle aurait pu emprunter".



Les investigations judiciaires se poursuivent. En cas de nouvel indice, de nouvelles opérations seront envisagées par les gendarmes.



