Tourisme sexuel à Madagascar : 16 pédophiles présumés dénoncés dont un vivant à La Réunion

La presse locale parle d’ "un coup de filet cette semaine sur la plage de Mangily". Une opération de lutte contre des abus et viols d’enfants qui s’est déroulée grâce aux témoignages des jeunes victimes. 16 personnes ont été dénoncées selon l’Express de Madagascar.



L’enquête a commencé par la plainte d’une des victimes auprès de la plateforme régionale de la société civile pour la protection des enfants. L'enfant a dénoncé des abus par un "Vazaha" et le mode opératoire. Les petites filles sont approchées par les étrangers faisant mine de faire preuve de générosité pour ensuite les attirer dans des hôtels et abuser d’elles. Ces étrangers rechercheraient particulièrement de jeunes filles vierges.



Quelques jours après l’opération, quatre personnes ont été jugées. Trois autres ont été placées en détention. Parmi les pédophiles présumés, un français originaire de l’Isère sera jugé en décembre prochain. Des mandats d’amener ont été prononcés contre neuf autres personnes. Selon les informations de Libération, l'une d'entre elles se trouverait à La Réunion.



Interrogé par le journal, un hôtelier de Mangily déplore cette situation qui nuit à la réputation de la région désormais vue comme "un berceau du tourisme sexuel".