Tourisme extérieur : Record inédit pour les recettes touristiques !

Le premier semestre de l’année 2018 vient prolonger les très bons résultats enregistrés au cours de l’année 2017 et laisse présager d’une nouvelle année exceptionnelle pour le tourisme réunionnais. Au-delà d’un nouveau record de fréquentation pour ce premier semestre 2018, cette première moitié de l’année affiche surtout des chiffres encore jamais vus en terme de recettes touristiques à La Réunion !

L’objectif qui avait été fixé pour l’année 2018 aux équipes par le Président de l’IRT, Stéphane Fouassin, d’un million d’euros de recettes touristiques quotidiennes est non seulement atteint, mais surtout dépassé sur le premier semestre ! En effet, plus de 190 millions d’euros de dépenses par les touristes extérieurs ont été enregistrés durant ce premier semestre, soit près de 50 millions de plus que l’année dernière à la même période, représentent plus d’un million de recette touristique par jour sur le territoire !

Cette croissance exceptionnelle s’explique, non seulement, par une fréquentation en hausse constante mais aussi par l’origine des touristes accueillis ces derniers mois : ce record est notamment dû à l’afflux croissant de touristes métropolitains (+15%) et européens (+14%), qui dépensent davantage que les visiteurs issus de la zone Océan Indien dont le nombre est en léger recul sur la période.

Avec une dépense moyenne de 803 euros par touriste sur ce premier semestre, contre 652 en 2017 à la même période, l’objectif fixé de 365 millions d’euros de recettes touristiques pour l’année 2018 devraient être atteint avant la fin de l’année !

Ces chiffres viennent justifier l’engagement infaillible de la Région Réunion, et de son relai opérationnel en termes de politique touristique, l’Île de la Réunion Tourisme, auprès des professionnels locaux du tourisme avec pour volonté de faire de ce secteur d’activité un pilier de l’économie réunionnaise. Cette politique de développement de la filière s’inscrit dans une stratégie globale de renforcement de la croissance économique du territoire.

Dans sa mission de promotion de la destination, l’Île de la Réunion Tourisme est entièrement dévouée à la mise en œuvre de la politique touristique tracée par la Région Réunion, de concert avec les partenaires institutionnels et en accord avec les professionnels du secteur sur l’île.

Fer de lance de la politique touristique de l’Île Intense, l’IRT travaille au quotidien afin de maintenir la croissance de la fréquentation touristique et l’augmentation les recettes touristiques au fil des mois. Ainsi, les choix stratégiques et la feuille de route tracée par la présidence de l’IRT continuent donc de prouver leur pertinence.

Le premier semestre de cette année 2018 a excédé toutes les attentes et vient rassurer l’ensemble des acteurs du tourisme de l’île sur l’excellente tendance actuelle : 241 579 touristes extérieurs ont été accueillis sur l’île durant ce premier semestre.

Comparativement aux premiers mois de l’année 2017, c’est donc une hausse de la fréquentation de 11%, soit 23 263 touristes de plus que l’année dernière sur la même période. Le mois de Janvier a été exceptionnel et jamais de tels chiffres n’avaient été atteint à ce moment de l’année puisque 58 771 touristes ont été accueillis sur cette période. C’est aussi le mois durant lequel la fréquentation extérieure fut la plus élevée lors de ce semestre.



