A la Une ... Tourisme en Outre-mer : Tendance à la baisse pour les prix des billets d’avion pour La Réunion

Fortement impacté par la crise du Covid-19, le secteur touristique peine à redémarrer sereinement. Pour autant, les dernières tendances de réservations pour les vacances d’été, mettent en exergue des prix attractifs à destination de La Réunion ainsi que des Antilles. Après deux mois de confinement, la tendance des prix des billets d'avion s'annonce visiblement à la baisse. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 16 Juin 2020 à 15:34 | Lu 872 fois

Le site MisterFly a récemment dévoilé les dernières tendances de réservations pour les vacances d’été. Avec des prix attractifs les destinations françaises des Antilles et de La Réunion figurent parmi les destinations privilégiées pour cet été, rapporte Outremer 360°.



C’est une nouvelle qui va réjouir à la fois les voyageurs, en quête d’une destination pour cet été et les professionnels du tourisme en Outre-mer. Selon une étude réalisée par le comparateur de vols Misterfly au cours de la première semaine de juin, les prix des billets d’avion sont en baisse par rapport à la même date l’année précédente. Une baisse qui profite aux départements ultramarins comme la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. Ainsi, le tarif moyen d’un billet aller-retour vers la Guadeloupe était de 484 euros acheté entre le 1 et 9 juin 2020 contre 567€ à la même période en 2019, soit une baisse de 14,7%. Un pourcentage qui va jusqu’à 19% pour la destination Réunion.



Cette baisse des prix des billets d’avion influe aussi sur le choix des destinations pour les vacances d’été. Après deux mois de confinement, les Français pourraient choisir les Antilles et La Réunion comme lieux de villégiature. La Guadeloupe, la Martinique et la Réunion gagnent 10 places dans le classement des destinations privilégiées. "La France hexagonale et les Outre-mer arrivent en tête avec +45% de volume (vs +16% en 2019). Ce succès est lié au contexte de point de repli familial des Français. Contrairement à l’Italie, le trio Espagne / Portugal / Grèce est en progression. Sur cette période de réservation, le Maroc sort de la catégorie "best-seller" de l’été", analyse MisterFly dans un communiqué.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur