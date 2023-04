A la Une . Tourisme : Une semaine pour renforcer l'attractivité de Mayotte

A l’occasion de la première semaine nationale des métiers du tourisme, l’Agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte (AaDTM), Pôle emploi, les offices de tourisme intercommunaux et les acteurs du secteur proposent des ateliers, portes ouvertes et des immersions à travers l'île. Par P.J - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 06:54

Depuis le lundi 3 et jusqu'au dimanche 9 avril se tient la première semaine nationale des métiers du tourisme. Ainsi, l’Agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte (AaDTM), Pôle emploi, les offices de tourisme intercommunaux et les acteurs du secteur se sont mobilisés pour proposer des ateliers, des portes ouvertes et des immersions. Des activités qui se tiendront dans les quatre coins de Mayotte, rapporte Mayotte hebdo.



Une initiative qui intervient après un constat qui démontre que le secteur du tourisme dans l'île a subi une forte baisse de ses effectifs et de son attractivité. Ces activités ont pour but de mettre en valeur le secteur touristique, ses filières, ses formations et ses entreprises



À Mayotte, le manque de professionnels dans le tourisme est plus marqué qu’en France.



Cette première semaine des métiers du tourisme est organisée par l’AaDTM, en partenariat avec les offices de tourisme des communautés de communes du centre-ouest, du sud, de Petite-Terre et de la Cadema.



Le forum organisé le mardi 4 avril a été le temps fort de cette première semaine ciblant un public très large, allant des jeunes en recherche de projet de formation à ceux qui veulent concrétiser un projet en passant par les demandeurs d’emplois et les personnes en reconversion professionnelle.