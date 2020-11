Tourisme : Plan de Relance Régional - Covid-19

FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE TOURISME



ACCOMPAGNEMENT ALLANT JUSQU’À 5 500 €



POUR QUI ?



Les entreprises de 0 à 50 salariés du secteur du tourisme (hébergement, restauration, loisirs, transport touristique, agences de voyage, etc).



POUR QUEL CADRE ?



➜ Les nouvelles exigences du Plan sanitaire dans l’exercice de leur activité

➜ Le besoin en Fonds de Roulement (baisse ou absence de chiffre d’affaires et d’activité durant la période de confinement)

➜ La reprise progressive d’activité



COMMENT BÉNÉFICIER DU FSR TOURISME ?



Vous pouvez faire vos démarches sur la plateforme économique de La Région et déposer vos dossiers en ligne jusqu’au 15 novembre 2020.



Toutes les informations - ici



CONTACT :

Direction des affaires économiques de la Région / 0262 92 24 56

ACCOMPAGNEMENT ALLANT JUSQU’À 5 500 €Les entreprises de 0 à 50 salariés du secteur du tourisme (hébergement, restauration, loisirs, transport touristique, agences de voyage, etc).➜ Les nouvelles exigences du Plan sanitaire dans l’exercice de leur activité➜ Le besoin en Fonds de Roulement (baisse ou absence de chiffre d’affaires et d’activité durant la période de confinement)➜ La reprise progressive d’activitéVous pouvez faire vos démarches sur la plateforme économique de La Région et déposer vos dossiers en ligne jusqu’au 15 novembre 2020.Direction des affaires économiques de la Région / 0262 92 24 56

Pour répondre à l’évolution de la situation, dans le cadre de la crise sanitaire (propagation accélérée du virus) et aux nouvelles dispositions qui impactent la vie économique et sociale de La Réunion, le Président de la Région Réunion, Didier Robert, a décidé de renforcer le Plan de Relance Régional et de mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner les acteurs économique notamment les professionnels du Tourisme.