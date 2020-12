Economie Tourisme : Les mois de juillet et août ont limité la casse

Le secteur du tourisme est l’un des plus fortement impactés par la crise sanitaire. Malgré une forte baisse générale, les mois de juillet et août ont connu une légère embellie par rapport aux autres mois. Le chiffre d’affaires des professionnels du secteur s’est redressé sur ces deux mois, même s’il reste loin de ses standards habituels. Seules les transactions par carte bancaire sont à peu près équivalentes à celles de 2019. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 17:21 | Lu 130 fois

Difficile d’être un acteur du tourisme en 2020. Pour preuve, les nuitées dans les hôtels et autres hébergements collectifs ont baissé de 25% par rapport à 2019. Seuls les mois de juillet et août ont pu limiter la casse avec 19% de moins que l’année précédente. Mais l’embellie n’aura été que de courte durée puisque les chiffres sont redescendus de 37% en septembre. Sur le troisième trimestre de 2020, le taux d’occupation des chambres s’établit à 50% de celui de 2019. C’est le niveau historiquement le plus bas après le deuxième trimestre 2020.



C’est le Nord-Est de l’île qui est le secteur le plus touché avec une baisse de 41%, un recul deux fois plus important que dans le Sud et l’Ouest.



Concernant la reprise de juillet et août, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. L’hôtellerie paye un lourd tribut avec des baisses de 34 % en juillet et 21% en août, des pertes descendues jusqu’à 92% en avril et 73% en juin. Les loueurs de voitures ont moins souffert avec une baisse de 20% en juillet et 9% en août. La restauration a par contre limité les dégâts avec un niveau proche de l’année précédente sur ces deux mois.



Les montants dépensés par carte bancaire pour des activités touristiques ont également connu une éclaircie durant les mois de juillet et août. La reprise des activités suite à l’assouplissement des mesures sanitaires en juin a permis une baisse limitée à 16% par rapport à 2019, avant de retrouver un niveau comparable en juillet-août. Mi-juillet, les dépenses par carte ont même dépassé de 14% celles de 2019.



