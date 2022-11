Tourisme : Les croisières de retour à Mayotte

L’année 2022 sera marquée dès le mois de novembre par l’arrivée d’un navire de 600 passagers à Mamoudzou, à Mayotte.



Touchée de plein fouet par l’arrêt brutal du trafic par faute d’infrastructures en 2010, l'activité "croisière" avait été impacté à nouveau avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. Plus aucun paquebot ne s’était depuis arrêté à Mayotte, relate l’Agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte.



L’arrivée du bateau de croisières Artania de la compagnie allemande Phoenix Reisen accostera à Mamoudzou avec 600 passagers à son bord et signera la reprise de l’activité de croisières sur le territoire. Il sera suivi d’un second bateau le 28 décembre prochain.



De plus, pour cette nouvelle saison, selon les informations de Mayotte hebdo, un troisième navire avec 1.200 passagers devrait accoster le 11 février. "Quatre confirmations pour des arrivées entre janvier et avril sont également en attente. L’activité repart doucement, mais l’objectif est de monter en puissance", indique Michel Madi directeur de l’Agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte.



Ainsi, le retour des croisiéristes marque surtout le retour de source de revenu pour les opérateurs, impactés par la crise sanitaire ces deux dernières années. Le directeur de l’AaDTM reste optimiste pour les mois à venir. Il explique qu’en moyenne les touristes dépensaient 120 à 150 € par personne avant la crise sanitaire dans les transports, la restauration, tout en faisant appel à des guides.