Tourisme: La Réunion s'affiche à l'Île Maurice

Des offres de voyages au départ de Maurice à destination de La Réunion sont ainsi proposées aux Mauriciens et touristes de l’île Maurice dans le cadre de cette campagne pour des prochaines vacances sur l’île intense.

Dans le cadre de sa stratégie de communication sur le marché mauricien et afin de valoriser l’image de la destination Réunion auprès des Mauriciens et touristes à Maurice, l’Île de la Réunion Tourisme lance une nouvelle campagne de communication du 1er au 30 novembre 2018."Prenez de la hauteur" à La Réunion, c’est le message adressé à tous les Mauriciens. L’Île de la Réunion Tourisme (IRT) entend maintenir sa présence en termes de communication pour renforcer la notoriété et l’attractivité de la destination Réunion sur le marché Mauricien. Par conséquent, l’Île de la Réunion Tourisme a choisi de communiquer à travers des insertions presse et sur le digital en partenariat avec cinq agences de voyages mauriciennes : Atom Travel, Concorde Travel, Holidays by Blue Sky, Shamal Travel et Summertimes Voyages.