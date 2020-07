Tourisme | Offres exclusives pour vos vacances dans l’Ouest en juillet/août 2020

L’Ouest, la destination incontournable de vos vacances !

Envie de vous dépayser ? C’est possible dans l’Ouest de l’île ! Profitez des trois ambiances différentes juste à deux pas de chez vous…

Déconnectez-vous de votre quotidien

Le cirque de Mafate, la terre des sentiers et du marronage, sera l’endroit idéal pour des vacances sportives ressourçantes, en étant hors du temps.

Goûtez à la fraîcheur et au calme

Les Hauts de l’Ouest, où s’alternent brume et magnifiques vues sur le littoral vous attendent pour des vacances contemplatives et authentiques.

Plongez dans une ambiance farniente Un air de vacances toute l’année avec son climat clément, même en hiver austral, sera le lieu de villégiature privilégié pour des vacances synonymes de détente et de douceur de vivre.



