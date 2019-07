Tour du monde en avion : un ancien astronaute veut battre le record, l’équipage attendu à Maurice

Par trois fois, Terry Virts est allé dans l'espace. Il a même un temps été le commandant de la Station spatiale internationale (ISS). Au total, il a bouclé quelque 3 400 orbites autour de notre planète.Âgé aujourd'hui de 51 ans, l'ancien astronaute s'est fixé un nouvel objectif : réaliser “une orbite de plus”, différente des précédentes, en inscrivant son nom au World Guinness des records si possible. Avec l'aide du patron passionné d'Action Aviation, Hamish Harding, et une équipe de quatre pilotes, il espère pouvoir boucler un tour du monde en avion en passant par les deux pôles avec l'objectif ultime de battre le record actuel, réalisé en 2008 avec un Bombardier Global Express piloté par quatre personnes en 52 h et 32 min.