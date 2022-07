Courrier des lecteurs Tour de France de cycliste en 2025 à l'île de La Réunion

Par Adaman Jean Marcel de Créteil - Publié le Lundi 11 Juillet 2022 à 09:59





Madame la présidente du Conseil Régional HUGUETTE BELLO, monsieur le président du conseil général CYRILLE MELCHIOR, mesdames et messieurs les parlementaires et messieurs les vingts quatre maires de la reunion et ainsi messieurs les acteurs économiques.

Comme le tour de France de cycliste connaît une traversée de plusieurs d'Europe depuis plusieurs années et plusieurs de coureurs de cycliste professionnels de renom tels que LAURENT JALABERT ET THOMAS VOECKER et ainsi plusieurs autres par le passé sont venus dans notre île pour participer au tour de l'île réunion dont les plus célèbres entre-eux fut le regretté LAURENT FIGNON vainqueur de la grande boucle.

Pourquoi ne pas envisager un prologue du tour de France de cycliste en juillet 2025 à l'île de La Réunion afin de faire coïncider le départ de la grande boucle avec le championnat du monde de cycliste qui doit avoir lieu septembre 2025 pour la première fois sur le continent africain avec le pays d'accueil : le RWANDA.

Dans l'attente d'une réponse positive à ma suggestion.



Je vous en remercie par avance.

Je vous prie de croire MESDAMES ET MESSIEURS LES ELU( ES) à l'expression de ma considération. Lettre ouverte