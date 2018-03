Tour de France : Lars Boom s'impose sur les pavés

La cinquième étape du Tour de France a été remporté par le Néerlandais Lars Boom (Belkin). Il a devancé les deux coureurs Astana, Jakob Fuglsang et le maillot jaune Vincenzo Nibali.



Ce dernier est le vrai grand vainqueur du jour, puisqu'il a relégué Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) à plus de 2'30". De plus, le tenant du titre de la Grande Boucle, Chris Froome (Sky), a été contraint à l'abandon après une nouvelle chute.



Ce jeudi, la caravane du Tour reliera Arras à Reims, pour un parcours de plus de 194 kilomètres.