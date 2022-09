Tour cycliste : Le cap Lahoussaye fermé toute la journée ce dimanche

La RN1A sera fermée à la circulation ce dimanche toute la journée. De 9 à 17h, les automobilistes et les véhicules autorisés sur la RN1 devront passer par une déviation au niveau de la route du Théâtre.



Les autres usagers (cyclistes, piétons et cyclomoteurs) pourront passer via un aménagement. Un passage sécurisé sera mis en place au niveau du chantier pour leur permettre de passer.