Tour auto : Yassine Bangui, "un rookie au départ loin d’être un Junior"

Le communiqué de l'ASA Réunion :



Le Tour Auto est très souvent l’occasion de découvrir le rallye d’un point de vue sportif. A l’occasion du 54e Tour Auto Rallye de la Réunion, c’est au tour de Yassine Bangui de découvrir les joies de la compétition automobile. L’entrepreneur portera donc l’étiquette parfaitement assumée de rookie à l’occasion de cette troisième manche de la saison avec cette particularité de ne pas faire partie de la catégorie Junior.



Il n’y a pas d’âge pour démarrer en rallye (hormis la barrière des 18 ans) pour tout titulaire du permis de conduire. Yassine est un ancien pratiquant de karting à travers différents modèles mais le jeune pilote encore trentenaire (39 ans) a été contraint de délaisser la compétition pour raisons professionnelles depuis 14 ans. «J’ai le permis depuis mes 18 ans mais je me contentais de rouler en karting depuis mon adolescence. Je me contentais de suivre les rallyes à la radio et le déclic est arrivé subitement. Proche de Dominique Hoarau depuis plusieurs années, c’est en début de cette saison, quand j’ai vu Samuel et les frères Olivar présenter leurs voitures chez Axe Automobiles que je me suis dit: «c’est top, pourquoi ne pas les rejoindre.» L’opération s’est montée très rapidement par l’entremise de Dominique Hoarau avec Alpine. Ils ont été d’une précision absolue pour pouvoir me fournir une Renault Clio Rally5 toute neuve en temps et en heure.»



Initialement programmé pour partir en Amérique du Sud, le châssis #785, après accord avec le propriétaire initial non contraint par le temps, la voiture a été reprogrammée pour la Réunion. «Comme avancé par Alpine, il a été mis à disposition le 29 Juin et nous avons fait le nécessaire pour l’acheminer ici.»



Démarrer par le Tour Auto quand on ne dispose d’aucune expérience peut paraitre un challenge insurmontable. « Au contraire, à mon âge je ne suis plus un chien fou et ce sera l’occasionde pouvoir disputer au maximum de kilomètres en course. Je suis étonné du rythme et de lapréparation nécessaire pour une telle épreuve. C’est vraiment intense avec énormément de travail pour les recos notamment! Je n’imaginais pas que le rallye demandait autant d’engagement! Le travail de prise de notes est également tout nouveau pour moi mais j’ai pu développer un système hybride grâce aux systèmes des uns et des autres.»



Avec des objectifs sportifs pour le moins mesurés, le jeune entrepreneur tient avant tout à profiter pleinement de cette nouvelle discipline. «Être au départ et partager autant d’engouement avec les autres équipages est en soi un vrai plaisir. J’ai pu rouler suf isamment de kilomètres lors dushakedown et finalement le stress de la ligne de départ a disparu et j’ai maintenant hâte. Sportivement parlant vu que nous ne sommes que 3 dans ma classe de cylindrée, ce sera au pire un podium!»s’amusait le rookie. « De toute façon, si on termine mieux que troisièmes c’est que Samuel ou JCauront connu des soucis. Pour nous, l’objectif reste d’être au Barachois Dimanche après-midi et surtout d’éviter les erreurs.»



Bienvenue donc à cet équipage «rookie» qui s’élancera avec le N° 63 sur les portes et qui fera partie des pilotes découvrant le Tour Auto Rallye de la Réunion pour la première fois de l’intérieur.